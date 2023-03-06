OMÜ'de 'zorla oda boşaltma' krizi

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nde eski bölüm başkanının odasının 'zorla boşaltıldığı' iddiası krize yol açtı, sendika duruma tepki gösterdi. Eski bölüm başkanı oda boşaltmanın yeni bölüm başkanı ile aralarındaki eski bir husumetten kaynaklandığını ileri sürerken, yeni bölüm başkanı ise bunun dekanlığın yetkisi dahilinde yapılmış bir işlem olduğunu, kendisiyle ilgisinin bulunmadığını söyledi.

OMÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nde eski ve yeni bölüm başkanları, oda değiştirme iddiaları ve aralarındaki husumet ile gündeme geldi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nün eski başkanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Rıfat Günday'a "lisansüstü dersler için derslik ve toplantı salonuna ihtiyaç duyulduğu" gerekçesiyle odasını boşaltması yazısı gönderdi. Üç kere gönderilen yazıya rağmen oda boşaltılmadı. Bunun üzerine görevlilerce oda boşaltılarak başka yere taşındı. Kendi talebi ve rızası olmadan oda değişikliğinin yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Rıfat Günday, oda değişikliği talebinin, geçmişte yeni bölüm başkanı ile aralarında geçen olaylardan kaynaklı olabileceğini öne sürdü.

"Kişisel husumetimizden dolayı yapılmış bir hareket"

Olayı anlatan Prof. Dr. Rıfat Günday, "Ben 6 yıl bölüm başkanlığı yaptım. Olayın nedeni 2018'de şu anki bölüm başkanının kızı İngilizce ve yüksek lisans sınavına girmişti. 50 civarı kişiden 45. olmuştu. Bundan sonra aramızda sürekli husumet oldu. Hakaretler tehditler yargıya yansıdı. Hem idari soruşturma oluştu hem de 2 tane davamız vardır. 2021 yılında Atakum Türkiş bölgesinde bana arkadan saldırmıştı. Bu saldırıdan sonra bana 3 aylık koruma kararı çıkmıştı. Bölüm dekanına 'hocam odalarımız yan yana, onun odasını uzaklaştıralım bana tekrar saldırabilir' demiştim ama dekan uzaklaştırmadı. Aradan 1 yıldan fazla süre geçti ve uzaklaştırmayınca ben de odamı temmuz ayında ondan uzak olan odaya taşıdım. Eylülde bölüm başkanı olarak atandı ve odası da benim karşımdaydı. Bu bölüm başkanı olduktan sonra asıl husumet böyle başladı. Ben 24 yıldır buradayım. Ben geldiğimden beridir oda değişikliğini bölüm başkanları yapıyordu. Hiçbir zaman dekanlık müdahale olmadı. Araştırma görevlisi haricinde hiçbir hocanın kendi talebi ya da rızası olmadan odası değişmedi. Böyle bir şey hiç olmamıştı. Bu kişi beni rahatsız etmek için bana 11 Ocak'ta başka odaya geçmemi söyledi. Ben de cevap vermedim ve ikinci kez dekanlık aracılığı ile yazdı. 3. yazıyı dekanlık yazdı ve yine tabii ki boşaltmadım. Gerekçede 'o odayı toplantı için kullanacağız' diyor ama binada aynı odadan her katta 4 tane bulunuyor. Her katta da hocalar kalıyor. Odaya ihtiyaç yok. Bizim seminer salonumuz var, materyal odamız var ki o oda da benim odamın 4-5 katı büyüklüğünde. Toplantıda kullandığımız bir oda var. Yani asıl nedeni kişisel husumetimizden dolayı yapılmış bir harekettir. Benim odama hala öğretim üyeleri geliyor, sohbet ediyorlar, bir şeyler istiyorlar. Adam bunu görünce kendi kafasında beni hala bölüm başkanı olarak görüyormuş. Tabii ki bundan dolayı çıkartıyoruz diyemiyor. Kendince ihtiyaç olmayan bir gerekçe göstermeye çalışıyor" dedi.

"Sendikadan tepki geldi: Sistemli mobbing"

Prof. Dr. Rıfat Günday bulunduğu Hürriyetçi Eğitim-Sen Samsun Şubesi ise Eğitim Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklama yapan Başkan İlker İlgin, "Prof. Dr. Rıfat Günday 1998 yılından günümüze kadar 24 yıldır Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bölüm başkanlığı tarafından Prof. Dr. Rıfat Günday'dan kendi talebi ve rızası olmadan çalışma ofisini değiştirmesi istenmiştir. Aksi takdirde ofisin taşınma işleminin 03.03.2023 Cuma günü saat 16.00'da dekanlık tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Yabancı Diller Bölümünde bugüne kadar araştırma görevlileri dışında hiçbir öğretim elemanının odası kendi talebi veya rızası dışında herhangi bir gerekçe ile değiştirilmemiştir. Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığının ofis değişikliği yazısında öne sürdüğü lisansüstü dersler için derslik ve toplantı salonuna ihtiyaç duyulduğu gerekçesi gerçekleri yansıtmamaktadır. Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde lisansüstü dersler ve toplantılar için kullanılan yeterli sayıda salon mevcuttur. Bölüm tarafından kullanılan 10 derslik, 1 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Materyal Ofisi, 1 seminer salonu bulunmaktadır. Özellikle Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Materyal Ofisi, seminer salonu ve sandalye-masa düzenine göre tasarlanan AD208 nolu derslik sözü edilen ihtiyaçlar için kullanılmaktadır ve yeterlidir. Bu salonlar 302 nolu öğretim elemanın çalışma odasından (ofisinden) çok daha büyük ve iç donanımları tamdır. Binada aynı konumdaki odalar bulunan odalar 1.kat, 2.kat ve 4.katta diğer öğretim üyeleri tarafından kullanılmaktadır. Ofisin değiştirilmek istenmesinin asıl nedeni; yeni bölüm başkanı Prof. Dr. Halil Aytekin'in kızının 12.07.2018 tarihinde girdiği İngiliz dili eğitimi yüksek lisans sınavında başarılı olamaması düşünülmektedir. Prof. Dr. Rıfat Günday, bölümün 2 dönem (altı yıl) boyunca bölüm başkanlığı görevini yürütmüş en kıdemli profesörü olmasına rağmen yeni bölüm başkanının düşmanca tavır sergileyip, kasten güçlük çıkararak odasını boşaltmasını istemesi sistemli uygulanan mobbingin bir yansımasıdır ve etik değildir. Zira 5 Eylül 2022 tarihinde Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı olarak atandıktan sonra uyguladığı mobbing artarak devam etmektedir. Sorunla ilgili olarak dekanlığın sergilediği tutum bölüm başkanının uyguladığı sistemli mobing destekliyor izlenimi oluşturmaktadır. Zira Prof. Dr. Rıfat Günday 26 Haziran 2021 tarihinde Prof. Dr. Halil Aytekin tarafından saldırıya uğradıktan sonra, Samsun Atakum Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma kararı verilmiştir. 18 ay boyunca hiçbir işlem yapmayan dekanlık şimdi OMÜ Rektörlüğünün Prof. Dr. Rıfat Günday'ın avukatının başvurusuna verdiği cevapta, dekanlığın tasarrufunun çalışma ofisinin boşaltılması yönünde olduğunu ve bu kararın 29.06.2021 tarihli saldırıdan dolayı alındığının iddia etmesi, Prof. Dr. Rıfat Günday'la dalga geçildiğini göstermektedir. Dekanlık talebi 18 ay sonra mı değerlendirmeyi düşünmüştür? Dekanlık makamı saldırıda bulunan öğretim üyesinin odasını değiştirmezken, talebin tam aksi yönde bir işlemde bulunarak mağdur öğretim üyesinin odasını değiştirmeyi mi doğru bulmaktadır? Rektörlük makamının da sorunun çözümüne yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı görülmektedir.2022 yılı Mart ayında Prof. Dr. Rıfat Günday'a multiple miyeloma (Kemik iliği kanseri) tanısı konulmuştur. Üyemiz tedavi ve takip süreciyle uğraşırken bu tür davranışlara maruz bırakılmasını insanlık onuruyla da bağdaşmadığı inancındayız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Halil Aydemir iddiaları yalandı

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Aydemir ise iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Karşı tarafın yapmış olduğu basın açıklamasını takip ettim ancak bu olayda dekanlığımızın yetkisi dahilinde yapılmış bir işlem vardır. Dekanlık kendisini defalarca uyarmasına rağmen odayı boşaltmamakta kararlılık iradesi göstermiştir. Onlar da gerekeni yapmışlardır. Olay tamamen benim dışımdadır. Bölüm başkanlığının adını vererek bunları söylemesi ve orada kullanmış olduğu çoğu şeyin yalan iddialar ve iftiralar ile kurulu olduğunu söylemek isterim. Bölümümüzde yabancı dilde fazla eğitim verdiğimiz için dolayısıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin sayısı fazladır. Hocalar odalarında eğitim veriyorlar ve onun için o kişinin odası da benim odam ile neredeyse aynıdır. Dolayısıyla orası kendi odası da değildir. Zaten kendisinin demek bile doğru değildir çünkü burada çalışanlara bir oda gösterilir ve bu odalarda oturup çalışmaları beklenir. Şimdi o oda değişikliği ile ilgili kendisi eylül ayında burada 3 hocanın odasını değiştirmiştir. Kendisi de şu an oturduğu odayı oradaki bayan hocayı oradan kaldırıp bir başka yere göndermek suretiyle buraya yerleşmiştir. İşin diğer bir çarpıcı yanı bu kişi benimle ilgili cumhuriyet savcılıklarına, Atakum Kaymakamlığına 'uzaklaştırma' isteğinde bulunmuş. Benim kendisi için 'tehdit' oluşturduğumu düşünerek 3 ayda bir uzaklaştırma istemiş. Madem ben senin için tehdit oluşturuyordum benim karşı tarafımdaki odada oturmanın mantığını kim açıklayabilir? Sabahtan akşama kadar karşımda kapısını açık tutuyor. Sadece provokatif bir yaklaşımdan ibarettir. Zaten söylediği şeylerin yalan olduğu bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Koruma kararı verilmiştir ancak kişi bana olan mesafesini tam tersine çevirmiş ve çok yakın olmaya çalışmıştır" diye konuştu.

Atakum yaşanılan darp olayı ile ilgili ise Hali Aydemir, "Benim de kendisiyle ilgili davam var ve şu an o dava görüldüğü için bu konu hakkında konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN