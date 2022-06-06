Olympos ve Adrasan'da atlı birlikler göreve başladı - Haberler

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Olympos ve Adrasan'da atlı birlikler göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Olympos ve Adrasan'da atlı birlikler göreve başladı

Ünlü turizm merkezlerinden Olympos ve Adrasan'da asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla Jandarma Atlı Asayiş Timi görevine başladı.

Ünlü turizm merkezlerinden Olympos ve Adrasan'da asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla Jandarma Atlı Asayiş Timi görevine başladı.

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Atlı Birliği, Olympos antik kenti içerisindeki devriye faaliyetlerine başladı. İki ayrı at ve üzerindeki süvarilerinden oluşan Jandarma Atlı Birlikleri, günün belirli saatlerinde Olympos Antik Kenti, Olympos sahili ve Adrasan sahilinde devriye görevi yapacak.

Vatandaşların yoğun ilgilisi ile karşılanan atlı birlikler, plajda ve turistlerin yoğun bulunduğu alanlarda asayiş ve güvenliği sağlayacaklar - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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