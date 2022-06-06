Olympos ve Adrasan'da atlı birlikler göreve başladı Ünlü turizm merkezlerinden Olympos ve Adrasan'da asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla Jandarma Atlı Asayiş Timi görevine başladı. Ünlü turizm merkezlerinden Olympos ve Adrasan'da asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla Jandarma Atlı Asayiş Timi görevine başladı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Atlı Birliği, Olympos antik kenti içerisindeki devriye faaliyetlerine başladı. İki ayrı at ve üzerindeki süvarilerinden oluşan Jandarma Atlı Birlikleri, günün belirli saatlerinde Olympos Antik Kenti, Olympos sahili ve Adrasan sahilinde devriye görevi yapacak. Vatandaşların yoğun ilgilisi ile karşılanan atlı birlikler, plajda ve turistlerin yoğun bulunduğu alanlarda asayiş ve güvenliği sağlayacaklar - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Olympos ve Adrasan'da atlı birlikler göreve başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.