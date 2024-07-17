Üye Girişi
Haberler

Ölümüne yolculuk: Açık kasa kamyonetin arkasında patenle takılan gencin tehlikeli yolcuğu kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunan bir kişi, akan trafikte paten kayarak yolculuk yaptı. Canlarını tehlikeye atan genç kameraya yansırken, kamyonetin kasasında ise oturan iki kişi dikkat çekti.

Ölümüne yolculuk

Açık kasa kamyonetin arkasında patenle takılan gencin tehlikeli yolcuğu kamerada

BURSA - Bursa'da kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunan bir kişi, akan trafikte paten kayarak yolculuk yaptı. Canlarını tehlikeye atan genç kameraya yansırken, kamyonetin kasasında ise oturan iki kişi dikkat çekti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafiğin en yoğun seyrettiği caddelerden biri olan Eğitim Caddesi üzerinde tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki açık kasa kamyonete tutunarak paten kayan genç hem trafiği tehlikeye düşürdü, hem de kendi canını hiçe saydı. Hareket halindeki açık kasa kamyonete tutunan patenli gencin tehlikeli şekildeki yolculuğu cep kamerasına yansırken, kamyonetin arkasında bulunan iki kişi de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi

 Ankara'yı karıştıran cinayet! Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı

Ankara'yı karıştıran cinayet! Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title