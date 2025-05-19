Ölümüne Yarışan Sürücülere 96 Bin TL Ceza

Ölümüne Yarışan Sürücülere 96 Bin TL Ceza
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Ölümüne Yarışan Sürücülere 96 Bin TL Ceza
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Hatay'da karayolunu kapatarak yarış yapan 2 motosiklet sürücüsüne toplamda 96 bin TL ceza kesildi. Jandarma, trafik güvenliğini tehdit eden bu tür davranışlara karşı denetimlerin süreceğini belirtti.

Yolu kapatarak, ölümüne yarışan sürücülere 96 bin TL ceza

HATAY - Hatay'da karayolunu kapatarak yarış yapan 2 motosiklet sürücüsüne 96 bin TL ceza uygulandı. Sürücülerin motosikletin üzerine uzanarak ölümüne yarıştıkları anlarsa kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz gün Kırıkhan ilçesi Topboğazı yolunda toplanan bir grup motosikletle yarış yaptı. Yolu kapatan ve yarışan sürücüler, kendi canlarını hiçe sayarken o anları cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştılar. Kırıkhan Trafik Jandarma Timleri, motosikletin üzerine yatarak yarışan 2 sürücüyü kısa sürede tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından 2 şahsa toplamda 96 bin 225 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgeleri iptal edildi. Yarışta kullanılan 2 motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Jandarma ekipleri, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehdit eden bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceği vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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