Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 5. katlı apartmanın çatısına çıkan genç, tehlikeye aldırış etmeden uçurtmasını havalandırdı. Ölümüne eğlence... 5 katlı apartmanın çatısında uçurtma havalandırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 5. katlı apartmanın çatısına çıkan genç, tehlikeye aldırış etmeden uçurtmasını havalandırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Orhaniye Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. 15 metre yüksekliğindeki 5 katlı apartmanın üzerine çıkan henüz kimliği belirlenemeyen genç, dakikalar uçurtmasını havalandırmaya çalıştı. Dakikalar sonra uçurtmasını havalandıran gencin, dakikalarca dengesini sağlamak için sendelediği görüldü. Gencin tehlikeli eğlencesi, amatör kamerayla saniye saniye görüntülendi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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