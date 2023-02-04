Ölümü göze alıp kar manzarası fotoğrafı çektiler

Diyarbakır'da kar etkisini göstermeye devam ederken, bazı vatandaşlar ölüm riskini göze alıp, çıkılması yasak olan surlara tırmanıp fotoğraf pozu verdi.

Diyarbakır'da kar etkisini göstermeye devam ederken, bazı vatandaşlar ölüm riskini göze alıp, çıkılması yasak olan surlara tırmanıp fotoğraf pozu verdi.

Diyarbakır'da sabahın ilk ışıklarında etkisini göstermeye başlayan kar yağışı devam ediyor. Karı gören vatandaşlar tarihi Sur ilçesine akın etti. Hz. Süleyman Cami yanında bulunan surlara çıkılması yasak olmasına ve kar yağışına rağmen ölümü göze alıp çıkan vatandaşlar pes dedirtti. Ölüme poz veren vatandaşlar hem havadan, hem karadan görüntülendi. - DİYARBAKIR