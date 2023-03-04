Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ölümü göze alıp ağır hasarlı binadan eşya çıkartıyorlar

3. Sayfa Haberleri

Ölümü göze alıp ağır hasarlı binadan eşya çıkartıyorlar Osmaniye'de depremzedeler, tüm uyarılara rağmen ölümü göze alıp ağır hasarlı binalardan eşyalarını almaya devam ediyor.

Ölümü göze alıp ağır hasarlı binadan eşya çıkartıyorlar

OSMANİYE - Osmaniye'de depremzedeler, tüm uyarılara rağmen ölümü göze alıp ağır hasarlı binalardan eşyalarını almaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilin etkilendiği 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremden önemli boyutta etkilenen Osmaniye'de çok sayıda bina yıkılırken, çok sayıda bina da hasar gördü. Hasar gören binalar boşaltılırken, vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya devam ediyor. Merkeze bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan depremde 2 bloku yıkılan Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi'nde ağır hasarlı binalara gelen vatandaşlar, dairedeki eşyaları aşağıya indirmek için birbiriyle yarıştı. Dairenin balkonundan veya penceresinden eşyalarını aşağıya atan depremzedeler ağır hasarlı binaların önünde bulunan kamyonlara yükledi.

Vatandaşların eşya taşıma telaşı kameraya yansıdı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Osmaniye 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title