Ölümlü kazada aracın motoru yolun ortasına fırladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kazada aracın motorunun yolun ortasına fırlaması kazanın şiddetini ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi İnecik-Karayolu üzerinde F.K. yönetimindeki 59 AGE 886 plakalı araç ile A.M. yonetimindeki 59 AGK 443 plakalı aracın İnecik Mevkii kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu feci kaza meydana geldi. 59 AGK 443 plakalı aracın sürücüsu A.M. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.M. ağır yaralandı.

59 AGK 443 plakalı araçta sağ ön koltukta yolcu olarak bulunan R.M. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve yaralılar Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlardan bir tanesinin motoru kazanın şiddetiyle yolun ortasına fırladı.