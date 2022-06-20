Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada Bursa'da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu. Bursa'da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu. Olay, Bursa-İstanbul- İzmir otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli gençler ölüme davetiye çıkartarak seyretti. Tek teker ve makas atarak giden motosikletli gençlerin bu anları trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul İzmir Bursa 3. Sayfa Haberler

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