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Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada

Bursa'da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu.

Bursa'da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu.

Olay, Bursa-İstanbul- İzmir otobanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli gençler ölüme davetiye çıkartarak seyretti.

Tek teker ve makas atarak giden motosikletli gençlerin bu anları trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İzmir Bursa 3. Sayfa Haberler

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