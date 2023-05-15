Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular: 7 yaralı Kontrolden çıkan minibüs bir iş yerine girdi, kaldırımdakiler canlarını zor kurtardı Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan minibüs ise bir iş yerine girdi.

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular: 7 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs bir iş yerine girdi, kaldırımdakiler canlarını zor kurtardı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan minibüs ise bir iş yerine girdi.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 16.15 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi ile Eski Cezaevi Sokağın birleştiği noktada meydana geldi. Baran Taşçı idaresindeki 31 FE 408 plakalı otomobille 65 AAV 532 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs cadde üzerindeki bir iş yerine girdi. Kazada yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, cadde ise kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kaza esnasında kontrolden çıkarak iş yerine giren minibüsten kaçak vatandaşlar canlarını zor kurtarırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.