Ölümden döndü, kendinden çok arabasını düşündü

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (İHA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında ilginç anlar yaşandı. Alkollü sürücü, trafoya çarparak yan yatan otomobilinden güçlükle çıkarılırken, kendini değil arabasını düşündü.

Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bu kadarı da pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, V.G. idaresindeki 22 AAU 941 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak yan yattı. Sürücü, araçta sıkıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ilk müdahalesi yapılan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Sürücü ambulansa alınırken polis ekiplerinin aracın anahtarını istemesi ile sürücü anahtarı vermemek için direndi. Sürücü, olay yerine çağırılan yakınları tarafından anahtarı vermeye ikna edilerek tedavisi yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılarak trafiğe açıldı. Tedavisi devam eden sürücünün 200 promil alkollü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor. - EDİRNE