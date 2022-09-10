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'Ölüm virajı'ndaki demir bariyerleri çaldılar

3. Sayfa Haberleri

'Ölüm virajı'ndaki demir bariyerleri çaldılar Konya'nın Seydişehir ilçesinde "ölüm virajı" olarak adlandırılan mevkide bulunan 10 kilometrelik demir bariyer çalındı.

'Ölüm virajı'ndaki demir bariyerleri çaldılar

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde "ölüm virajı" olarak adlandırılan mevkide bulunan 10 kilometrelik demir bariyer çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir- Antalya Karayolunda bisikleti ile spora çıkan vatandaş bariyerlerde bir değişiklik olduğunu fark etti. Bisikletinden inip dikkatli baktığında bariyerlerin arka destek kısmının tek tek söküldüğünü fark eden vatandaş, yaklaşık 10 kilometrelik mesafede bariyerlerin söküldüğünü görmesi üzerine olayı yetkililere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından demirleri çalan kişi ya da kişileri yakalamak için teknik ve fiziki çalışma başlatıldı.

Öte yandan, bariyerlerin çalındığı bölgenin halk arasında "ölüm virajı" olarak bilindiği ve ölümlü kazaların yaşanması nedeni ile bölgeye 2 adet kaçış rampası yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Sünbül - 3. Sayfa

Seydişehir Antalya Konya 3. Sayfa Haberler

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