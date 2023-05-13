Ölüm teğet geçti: Silahtan saçılan mermi kaldırımdaki adamın kafasını sıyırıp böyle geçti Adana'da kaldırımda bir kişinin kafasını merminin teğet geçme anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Adana'da kaldırımda bir kişinin kafasını merminin teğet geçme anları saniye saniye...

Ölüm teğet geçti: Silahtan saçılan mermi kaldırımdaki adamın kafasını sıyırıp böyle geçti

Adana'da kaldırımda bir kişinin kafasını merminin teğet geçme anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA - Adana'da kaldırımda bir kişinin kafasını merminin teğet geçme anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yönel arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda beklemeye başladı. Bu sırada çevreden biri silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir mermi Yönel'in kafasını sıyırıp geçti. Yönel, korkuyla yere düşüp kafasını tutmaya başladı. Ardından Yönel, özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Yönel, hastaneden taburcu edildi. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada saldırıyı S.D.'nin yaptığını belirledi. Kız meselesi yüzünden olayın yaşandığı ileri sürüldü.

Şüpheli S.D'nin yakalanması için polisin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.