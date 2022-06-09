Hasta ziyaretine gittiği apartmanda merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti - Haberler

Hasta ziyaretine gittiği apartmanda merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti Hasta ziyaretine gittiği apartmanda merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti Ölüm arkadaşını ziyarete geldiği, binada yakaladı Birinci kat merdivenlerden zemine düşen şahıs hayatını kaybetti Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 60 yaşındaki adam, hasta olan arkadaşını ziyarete gittiği... Hasta ziyaretine gittiği apartmanda merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti Ölüm arkadaşını ziyarete geldiği, binada yakaladı Birinci kat merdivenlerden zemine düşen şahıs hayatını kaybetti ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 60 yaşındaki adam, hasta olan arkadaşını ziyarete gittiği apartmanda merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Olay saat 09.00 sırasında Liman Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birinci katta yaşayan hasta arkadaşını ziyarete gelen Melih Demirel, merdivenlerden dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Giriş kapısı önünde Demirel'i hareketsiz şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Demirel'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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