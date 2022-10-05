Ölüm alışveriş dönüşü yakaladı, yakınları gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da alışverişten dönen 2 çocuk annesi kadın, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamazken, motosiklet sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Muratpaşa İlçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Akkol (64) alışveriş yapmak üzere evinin karşısında bulunan markete gitti. Yaşlı kadına alışveriş sonrası yaya geçidinden geçerken Eyüp B. kontrolünde bulunan 07 GSV 07 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaşlı kadın yaklaşık 20 metre sürüklendi. Motosiklet ise 150 metre sürüklenerek durabildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Daha önce ehliyetine el konulmuş

Kazadan yaralı olarak kurtulan motosiklet sürücüsü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine koştu. Gözyaşlarına hakim olamayan yakınlarını komşuları teselli etti.

Cenaze savcı ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA