Ölüdeniz'de Kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi. Fethiye Ölüdeniz mahallesindeki bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisine ulaşan Fethiye KOM ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Polis ekiplerince Ölüdeniz'de bir depoya yapılan operasyonda kamyon kasasına yüklü 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirdi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ölüdeniz Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ölüdeniz'de Kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.