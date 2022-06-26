Ölüdeniz'de Kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ölüdeniz'de Kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ölüdeniz'de Kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Fethiye Ölüdeniz mahallesindeki bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisine ulaşan Fethiye KOM ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Polis ekiplerince Ölüdeniz'de bir depoya yapılan operasyonda kamyon kasasına yüklü 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirdi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ölüdeniz Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title