Ölü bulunan gençlerin yakılarak atıldıkları kuyunun görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 5 gün sonra ölü olarak bulunan kayıp iki gencin, cansız bedenlerinin yakılarak atıldığı kuyu ve kuyudaki çalışmaların fotoğrafları paylaşıldı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin bugün sabah saatlerinde 24 metrelik kullanılmayan su kuyusunda ölü olarak bulunduğu soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Denizli Valiliği, gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili olarak hazırlanan görselleri kamuoyuyla paylaştı. Valilikten yapılan paylaşımda, kayıp iki gencin öldürüldükten sonra yakılan cesetlerinin atıldığı su kuyusu, yapılan çalışmalar ve kuyudan cansız bedenlerin çıkarıldığı anlara ait fotoğraflar yer aldı.

Yürütülen soruşturma ile ilgili bilgilerin de yer aldığı basın açıklamasında; "Genişletilen tahkikat neticesinde, kayıp şahısların kullandıkları aracın Serinhisar İlçesi ormanlık alanda terk olarak bulunması üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırılmış, kayıp şahısların önceden husumetli oldukları başka bir şahıs ile karşılaştıkları bilgisine ulaşılmıştır. Kayıp şahısların öldürülmüş olabileceği yönünde kuvvetli şüphe ve bilgilere dayalı olarak yapılan araştırmalarda, olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında, kayıp 2 şahsı öldürdükleri ve cansız bedenlerini Serinhisar Ovacık mevkiinde boş arazi içerisinde bulunan yaklaşık 24 metre derinliğindeki boş su kuyusuna yakarak attıkları, kuyunun bir kısmını kendi imkanları ile doldurdukları tespit edilmiştir. Kayıp şahıslara ait bedenleri bulmak için iş makinaları ve itfaiye görevlilerinde dahil olduğu arama çalışmalarına başlanılmış, 15 Haziran 2022 günü saat 04.30 sıralarında kayıp şahıslar İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine kuyu içerisinde ulaşılmıştır. 'Birden fazla kişi ile kasten adam öldürme' suçundan adli makamlara sevk edilen ve birçok değişik suçtan kaydı bulunan şüphelilerden 7'si tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Barlas - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa