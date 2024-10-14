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Oltu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Oltu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ve diğer uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzurum'un Oltu İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan operasyon kapsamında A. A. (31) isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında ve ikamet adresinde; Cam kavanoz içerisinde net ağırlığı 102 gram olan metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, Metal kutu içerisinde net ağırlığı 5 gram metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, Kağıda sarılı vaziyette 1 gram metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat (payp), 3 adet telefon ve 1 adet tablet, bin 490 TL kağıt para ve 1 adet 21 cm uzunluğunda bıçak ele geçirildi.

H.C (22), isimli şahsın kaba üst yoklamasında; Ayrı kağıtlara sarılmış vaziyette daralı ağırlığı 2 gram ve 3 gram toplamda 5 gram olmak üzere metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde, H.B (22) isimli şahsın kaba üst yoklamasında 4,4 gram MDMB (Sentetik bonzai hammaddesi) olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahse konu olaylarla alakalı 1 şahıs TCK 188' den tutuklanırken diğer şahıslar ile ilgili adli tahkikat sürdürüldüğü belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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