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Oltu'da trafik kazası: 4 yaralı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. Kübra Yılmaz'ın kullandığı araç, Dursun Paras'ın hafif ticari aracıyla çarpıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oltu'da feci kaza: 4 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kübra Yılmaz yönetimindeki 72 ACK 513 plakalı araç, Erzurum istikametine doğru seyir halindeyken, Dursun Paras'ın kullandığı 25 ABP plakalı hafif ticari araç, petrol istasyonundan ana yola çıkarken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, Kübra Yılmaz'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak ters döndü.

Kazanın ardından, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra, dört yaralıyı Oltu Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazaya karışan her iki araçta bulunan toplam dört kişi hafif yaralanarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ters dönen araç ise vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekiciye yüklenip bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oltu'da trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - 3.Sayfa
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