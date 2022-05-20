Mahalle sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu: 2 ev, bir ahır ve odunluk küle döndü - Haberler

Mahalle sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu: 2 ev, bir ahır ve odunluk küle döndü

ERZURUM Oltu Halitpaşa Mahallesinde gece çıkan yangın korkuttu.

Oltu Halitpaşa Mahallesinde gece 03 sıralarında çıkan yangında Rahmi Pala'ya ait bir ev, bir ahır bir odunluk yanarken Bursa'da ikamet eden M. Ali Altunok'a ait yazlık olarak kullandığı ev yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi

Erzurum Büyükşehir İtfaiye ekipleri Oltu Orman işletme itfaiye ekipleri Polis ve Mahalle sakinleri canla başla müdahale ederek yangın daha fazla büyümeden söndürdüler. Mahalle sakinlerinden Mahmut Celal Pala, Karahan Kara ve mahallenin diğer gençleri birer itfaiye eri gibi yangına müdahale ettiler. Yangına canını hiç sayarak müdahale eden Mahmut Celal Pala'yı etraftaki vatandaşlar alkışlayarak tebrik ettiler. Yangın iki saat süren çalışmanın ardından 05. 'de tamamen söndürüldü.