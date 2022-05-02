Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları bayramda da devam etti

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde beş gün önce meydana gelen trafik kazasında Oltu çayına düşen otomobilde kaybolan şahsın aranmasına bayram gününde de devam edildi.

Otomobille ile çaya düşerek suya kapılan üç kişilik aileden anne ve kızının cesedi bulunup toprağa verilirken baba Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına bayramın ilk gününde devam edildi,

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Bulut Tosun ve anne Sevinç Bulut'un cesedine ulaşılırken Baba Fevzi Bulut bulunamadı.

Arama çalışmalarına bayramın ilk gününde de devam edildi. Nehirdeki arama çalışmalarına katılan JAK, SAK, AFAD ve UMKE ekipleri bayramlaştıktan sonra gölet ve nehirde arama çalışmalarına devam etti.

Kazada eşi Büşra Bulut Tosun'u kaybeden Yunus Tosun da çalışmaları yakından takip ediyor. Damat Tosun, 'Kayınpederimin cesedinin bulunmasını umutla bekliyoruz. Cesedine ulaşabilsek sevineceğiz. İnşallah ulaşırız' diye konuştu.

Bu arada bayram günü ekipler nehir boyunca tarama yaparken HES barajı kapakları kapatılarak su seviyesi düşürülen nehirde araç ve babanın cesedine ulaşılmaya çalışılıyor.