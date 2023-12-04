Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 30 ilde 69 kişiyi 1 milyon 200 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı. 6 şüpheli tutuklandı.

Oltalama Yöntemiyle 1 Milyon 200 Bin TL Dolandırıcılık Operasyonu

"Oltalama" yöntemiyle 30 ilde 69 kişiyi 1 milyon 200 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 3 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işleyen örgütün "marketplace" isimli yer sağlayıcıda çeşitli ürünlerin satışı vaadiyle "oltalama" (phishing) yöntemini ile 30 farklı ilde 69 şahsı 1 milyon 200 bin TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Devam eden çalışmalar neticesinde; Diyarbakır merkezli Mersin ve Ankara illerini kapsayan faaliyette şüphelilere ait 6 ayrı adreste eş zamanlı arama ve yakalama faaliyeti icra edilmiş olup 5 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 2 adet kredi kartı ve 4 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Biri cezaevinde olmak üzere gözaltına alınan 5 şüpheli ile birlikte 6 kişi tutuklandı. - DİYARBAKIR