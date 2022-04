Ölen köpeğinin ardından hukuk mücadelesi başlattı

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de yaşayan bir kişi, 3 gün önce yanından hiç ayrılmayan köpeği Maya'ya çarptıktan sonra kaçan sürücünün ceza alması için hukuksal süreç başlattı.

Terme Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gelen Mahmut Kolukısa'nın arkasından gelen köpeği Maya'ya otomobil çarptı. Kaza ile ilgili duygularını paylaşan Kolukısa, "Bir evlat düşünün, gün boyu sizinle hayata dair her şeyi sizinle birlikte yapıyor. Bir cani dikkatsizlik sonucu trafik kazasıyla altına alıp eziyor" dedi.

"Neden vurup kaçıyorsun?"

Otomobil sürücüsünün iş yeri önünden köpeğine vurduktan sonra durmayıp kaçtığını söyleyen Kolukısa; "Çarşı içerisinde sürat 70 değil, 50 değil azami 30. Önüne fırlayan köpeğime fren yapması gerekirken aksini yaptı. Köpek değil benim çocuğum gibiydi. Benim 3 çocuğum vardı birini onlar öldürdü. İnsanlar, acımasız olmuşlar. Kesinlikle durması gerekirdi. Ben hukuksal mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu. Bazı insanların kaza sonrası kendisine gelerek 'bu bir 'hayvan' dediklerini anlatan Kolukısa, "O bir hayvan değil, canlıydı. Aslında hayvanlığı yapan o köpeğe vurduktan sonra durmadan kaçandır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken olay sonrası Mahmut Kolukısa köpeğini götürüp defnetti. Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa