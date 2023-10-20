- Ölen bebeğini arsaya gömen anne yeniden tutuklandı Ordu'da, dünyaya getirdiği bebeği evinin yakınındaki bir arsaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan ve ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne, 4. kez hakim karşısına çıktı ve yeniden tutuklandı.

- Ölen bebeğini arsaya gömen anne yeniden tutuklandı

ORDU - Ordu'da, dünyaya getirdiği bebeği evinin yakınındaki bir arsaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan ve ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne, 4. kez hakim karşısına çıktı ve yeniden tutuklandı.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta 6 Ekim 2022 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül 2022'de dünyaya gelen kız bebeğinin annesi Bilge Ç.'yi gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı.

İlk duruşmada adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı

Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan anne Bilge Ç., delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

26 Eylül 2023 tarihinde görülen 2. duruşmada alınan ifadelerin ardından savcılık mütalaası sunuldu. Mütalaada, öldürmeye kasıt olmadığı, ölüm sebebinin belli olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı talep edildi. 12 Ekim 2023 görülen 3. duruşmada ise hastanede doğumdan sonra bebek ile ilgilenen hemşire S.F.'nin tanık olarak ifadesi alınmış, duruşma ileri bir tarihe ertelenmişti.

"Karakolda ifade vermeden bir gün önce bebeği gömdüm, o zamana kadar çatıda beklettim"

Ceza verilmemesi yönünde mütalaa verilen ve bugün görülen 4. duruşmada Bilge Ç.'nin yeniden ifadesi alındı. Anne Bilge Ç. ifadesinde, taburcu olduktan sonra evine geldiğini, evde kimsenin olmadığını ve bebeği banyo yaptırdığını söyledi. Bir müddet vakit geçirdiğini ve akşam saatlerinde uyuduğunu iddia eden Bilge Ç., "Sabah gün aydınlandığında uyandım, bu arada bebeğin nefes almadığını fark ettim. Öldüğünü anlayınca da korktum ve oturduğum binanın çatı katına bıraktım. Karakolda ifade verdiğim günün öncesine kadar bebek çatıdaydı. Karakola gelmeden bir gün önce evin karşı çaprazında saat 01.30 sıralarında yağmurlu bir akşam bebeği gömdüm" dedi.

HTS kayıtları hastane dönüşü farklı noktalardan sinyal aldı

Mahkeme heyeti, hastane dönüşü evde olduğunu ve uyuduğunu iddia eden anne Bilge Ç.'nin, farklı saatlerde HTS kayıtlarının olduğunu, cep telefonunun Altınordu ilçesinin farklı noktalarından ve Perşembe ilçesinden sinyal aldığını sundu.

Bunun üzerine anne Bilge Ç. evden ayrılmadığını, HTS kayırlarını kabul etmediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, anne Bilge Ç.'nin yeniden tutuklanmasına, delillerin toplanmasına ve duruşmanın ise ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.