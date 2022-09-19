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Ölen atın leşini parkta bıraktılar

3. Sayfa Haberleri

Ölen atın leşini parkta bıraktılar

Eskişehir'de bakımsızlıktan öldüğü iddia edilen bir atın leşi parkta çürümeye terk edildi.

Eskişehir'de bakımsızlıktan öldüğü iddia edilen bir atın leşi parkta çürümeye terk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Şarhöyük Mahallesi'nde çevreyolu kenarında bulunan parkta bir at öldü. Eskişehir'de sık sık görülen başıboş atlardan birisi olduğu ve bakımsız bırakıldığı için öldüğü tahmin edilen at, sahibi tarafından görmezden gelinerek parkta bırakıldı. Parkta adeta çürümeye bırakılan at leşi, çevredeki vatandaşların da tepkisine neden oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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