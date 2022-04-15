Ölen annesinin pasaportu ile İngiltere'ye giden kadın, ülkesine iade edildi - Haberler

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Ölen annesinin pasaportu ile İngiltere'ye giden kadın, ülkesine iade edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ölen annesinin pasaportu ile İngiltere'ye giden kadın, ülkesine iade edildi

Ölen annesinin pasaportu ile Japonya'yı terk eden bir kadın, İngiltere'ye girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak ülkesine iade edildi.

Ölen annesinin pasaportu ile Japonya'yı terk eden bir kadın, İngiltere'ye girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak ülkesine iade edildi.

Japonya'da Tochigi eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen annesinin pasaportunu kullanarak İngiltere'ye gitti. Grafik tasarımcı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Shiho Hashimoto isimli kadın, İngiltere göçmenlik yetkilileri tarafından 54 yaşındaki annesinin pasaportunu kullanarak ülkeye girmeye çalıştığının tespit edilmesinin ardından tutuklanarak, ülkesine iade edildi.

Japonya polisinin, pasaportun asıl sahibi olan Keiko Hashimoto'nun kendi evinde öldüğünü doğrulamasının ardından genç kadın, cesedi kasıtlı olarak evde bıraktığı şüphesiyle 24 Mart'ta tutuklandı. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından cesede yapılan otopsi sonucunda, 54 yaşındaki kadının kafasına aldığı darbe nedeniyle kan kaybından öldüğü ortaya çıktı. Shiho Hashimoto'ya yöneltilen suçlama cinayete teşebbüs olarak değiştirdi.

Hashimoto'nun Narita Havalimanı'ndaki güvenlik kontrol noktasından annesinin pasaportu ile nasıl geçebildiği ise henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili güvenlik zafiyetini ortaya çıkarmak üzere detaylı inceleme başlatıldı. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik güçleri, Japonya, England, 3. Sayfa, Haberler

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