Öldürülüp cesedi ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece'de kaybolduktan sonra Bağcılar'da cesedi bulunan 31 yaşındaki Pınar Damar, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Damar'ın babası Mustafa Damar, "Bir gecede kanun çıkıyor, bu tür cezalara idam cezası istiyoruz" dedi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde kaybolan ve bir gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Damar'ın cenazesi, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye getirildi. Cenazeye genç kadının ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Tabutun üzerine gelinlik ve beyaz örtü konuldu. Ayakta durmakta zorlanan Damar'ın kardeşi, ablasının tabutuna sarılarak, 'Sana nasıl kıydılar' diye feryat etti. Helallik alınan 31 yaşındaki Damar için cenaze namazı kılındı. Pınar Damar, namazın ardından gözyaşları arasında Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Baba Mustafa Damar, "5 dakikada kanun çıkartılıyor, bir gecede kadınlar için kanun çıkartılsın. Bu tür cezalara idam cezası istiyoruz. 60 yaşındayım böyle bir şey görmedim" dedi.

Pınar Damar'ın halası ise, "Gencecik bir kızın hayallerinin nasıl yıkıldığını görsünler. Bu kızın ne günahı vardı. Anne olacaktı, gelinlik giyecekti, sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Pınar Damar'ın küçük yaşta annesini kaybettiği ve dört kardeşin üvey anneleri tarafından büyütüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa