Öldürücü etkiye sahip uyuşturucuyu öğrencilere satacaktı ekipler tarafından yakalandı - Haberler

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Öldürücü etkiye sahip uyuşturucuyu öğrencilere satacaktı ekipler tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Öldürücü etkiye sahip uyuşturucuyu öğrencilere satacaktı ekipler tarafından yakalandı

Zonguldak polisi, üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsı yakaladı.

Zonguldak polisi, üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsı yakaladı. Şüphelinin üzerinde 84 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.Ö isimli şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheliden 84 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen E.Ö., mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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