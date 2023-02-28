Öldürdüğü kadını çöp toplama merkezinin yakınına atmıştı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Elazığ'da öldürdüğü kadının cesedini çöp toplama merkezinin yakınına atan şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Ekim 2020 tarihinde Sarıçubuk köyünde gece saatlerinde yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından kadının Tekirdağ'da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahındaki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti. Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü'yü gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan N.Ü, Hüsniye Keskintaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti. Ö.D. ve N.Ü., jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında N.Ü.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. - ELAZIĞ