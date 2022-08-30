Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öldüğü 5 gün sonra fark edildi, özel tabut ile taşındı

3. Sayfa Haberleri

Öldüğü 5 gün sonra fark edildi, özel tabut ile taşındı

Elazığ'da 69 yaşındaki şahıs yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Elazığ'da 69 yaşındaki şahıs yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümü, gelen kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıktı. 300 kiloluk şahsın cansız bedeni, özel hazırlanan tabut ile morgdan çıkarıldı ve pikap ile mezarlığa taşındı.

Olay, merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Ergül'ün (69) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan iznin ardından sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi. Eve girin ekipler, Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Ergül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada, yaklaşık 300 kilo olan Ergül için özel bir tabut ve taşınması için pikap hazırlandı. Otopsisinin ardından özel tabuta konan cenaze, pikap ile defnedilmek üzere Asri Mezarlığına götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title