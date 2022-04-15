Okulun demir kapısını çalan hırsız yakalandı - Haberler

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Okulun demir kapısını çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Okulun demir kapısını çalan hırsız yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okulun demir kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okulun demir kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'nde fen lisesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Okulun güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, demir kapıyı çalan şahsın K.A. olduğunu belirledi. Saha çalışmaları sonunda adresi belirlenen K.A. yapılan baskınla gözaltına alındı.

K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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