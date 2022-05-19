Kapı hırsızı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapı hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gaziantep'te okul ve site bahçelerinin demir kapılarını çaldığı belirlenen şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te okul ve site bahçelerinin demir kapılarını çaldığı belirlenen şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen okul ve site bahçesi demir kapılarının çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonrası olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ç. isimli şüpheli, tespit edilen adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen F.Ç. isimli şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title