Üye Girişi
Haberler

Rize'de Okul Merdiveninden Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Rize'de Okul Merdiveninden Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 14 yaşındaki G.K., öğrenim gördüğü İmam Hatip Ortaokulu'nda 4. kattan merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan G.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de öğretim gördüğü okulda 4. kattan merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Rize Merkez Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İmam Hatip Ortaokulu'nda 8. sınıfta öğrenim gören 14 yaşındaki G.K., henüz bilinmeyen bir sebeple okulun yangın merdivenlerinin bulunduğu alanda 4. kattan merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan G.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Kaza rize

İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Açıklamalar peş peşe geliyor

İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Açıklamalar peş peşe geliyor

 Narin cinayetinde gerçeğe bir adım daha! Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

 Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

Özel'den 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki: Alın götürün kenara
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Skandal görüntüler! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Hicri Takvim'deki kaçıncı aydır? Hicri takvim kaç gündür? Hicri takvimde kaç ay var? Büyük Selçuklu Devleti ilk hükümdarı kimdir? Icardi iyileşti mi, sakatlığı geçti mi? Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayabilecek mi? Yalı Çapkını Çetin Tekindor ayrıldı mı, dede öldü mü? Yalı Çapkını Halis Ağa'ya ne oldu? Hamza Cengiz Şen kimdir? Hamza Cengiz Şen kaç, yaşında, nereli mesleği ne? Ziyech derbide yok mu? Fenerbahçe Galatasaray Hakim Ziyech neden yok, sakat mı, cezalı mı? Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn kim, Gökhan İn'i kim darbetti, tokat atan kim? (DARP VİDEOSU VAR MI?) Bahar Candan kimdir? Bahar Candan neden hapisteydi suçu ne? Galatasaray derbide çift forvet mi oynayacak (Fenerbahçe Galatasaray)? Osimhen – Batshuai – Icardi oynayacak mı? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Erzurumspor Erokspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });