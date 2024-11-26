Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip 'Karabiber gibi yanarsın' dediler

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler

Okulların kömürünü satanlara büyük operasyon: 12,5 ton kömür ele geçirildi

Okulların kömürünü satanlara büyük operasyon: 12,5 ton kömür ele geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da okulların ısınması için ayrılan kömürleri üçüncü şahıslara satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirildi ve 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Okulların kömürünü satanlara operasyon: 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirildi

VAN - Van'da okulların ısınması için dağıtılması gereken kömürleri üçüncü şahıslara satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirilirken, 17 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu kurum kuruluşlarını zarara uğratarak devletimizin geleceği ve teminatı olan gençlerin yetiştirildiği ilkokul ve lise dengi öğrenci okullarının ısınması amacıyla dağıtılması gereken İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kömürlerin üçüncü şahıslara satıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 26 Kasım 2024 tarihinde ilimiz merkezi ve Muradiye ilçesinde tespit edilen 11 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda; yaklaşık 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 17 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Konu ile ilgili daha önce yapılan yakalamalar ve operasyonlar neticesinde ise toplamda 82 ton 770 kilogram kömüre el konulmuş, 23 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kredi kartlarında korkutan tablo
img

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz
img

8 bin yıllık bahçede son hasat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (26 Kasım Salı) Nevşehir okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? 27 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kayseri okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)? 27 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 26 Kasım Salı bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.