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Okuldan metal ve kablo çalan şüphelilerden biri tutuklandı

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Okuldan metal ve kablo çalan şüphelilerden biri tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinden biri yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinden biri yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Mahalle'deki bir okulda meydana gelen hırsızlık olayında kablo ve metal eşyaları çalan kişi veya kişiler kaçmıştı. Konu hakkında çalışma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün bahse konu olayın şüphelilerinden B.D. isimli bir kadını yakaladı.

Savcı talimatıyla gözaltına alınan kadın, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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