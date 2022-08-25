Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okuldan kablo çalan hırsızlar yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Okuldan kablo çalan hırsızlar yakalandı

Gaziantep'te bir okulun klima kablolarını çalan 2 şüpheli şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te bir okulun klima kablolarını çalan 2 şüpheli şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. 2 şüphelinin kabloları çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan çalışmalarda, Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan 2 şüpheli şahsın yapılan kontrollerinde yanlarında bulunan bakır kablo ve muhtelif malzemeleri bir okuldan çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin kabloları çalma anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir hırsızın klima kablolarını sökmek için yukarı tırmandığı diğerinin ise aşağıda kabloları kestiği görülüyor.

Şüphelilerin ikametten ve iş yerinden hırsızlık suçlarından kayıtları bulunduğu tespit edilirken, 2 şüpheli şahıs iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile görevli memura mukavemet suçlarından haklarında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title