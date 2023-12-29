Eskişehir'de Lise Öğrencisi Okuldan İzinsiz Çıkmak İsterken Yaralandı
Eskişehir'de bulunan TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir lise öğrencisi, iddiaya göre okuldan izinsiz çıkmak isterken yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. Kız öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve genel sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Eskişehir'de iddiaya göre okuldan izinsiz çıkmak isteyen lise öğrencisi, 2 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı.
Vadişehir Mahallesi'nde bulunan TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 11. sınıf lise öğrencisi M.G., iddiaya göre okuldan izinsiz çıkmak isterken binanın arka tarafında bulunan yangın merdiveninin yanından aşağıya düştü. Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten aşağıya düşen kız öğrenci, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.G.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR