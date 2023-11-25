Okuldan hırsızlık yapan şahıslar, kıskıvrak yakalandı

Gaziantep'te bir okulda hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 şüpheli, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te bir okulda hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 şüpheli, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesindeki bir okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüpheli okulda hırsızlık yaptı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden ve evlerinde yapılan aramalarda, çalınan eşyalar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP