Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı - Haberler

Okuldan demir korkuluk çalan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı

ADANA - Adana'da bir ortaokula giren 2 şüpheli, okul içerisindeki demir korkulukları söküp götürdüğü sırada polisle karşılaştı. Korkulukları yere atıp kaçan şüpheliler, okulun duvarından atlamaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı.

Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli bisiklet ile okula geldi. Şüpheliler yanlarında getirdikleri tornavidalar ile okulun demir korkulukları sökmeye başladı. Bu sırada okul içerisinde ses duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Şüpheliler söktükleri korkulukları götürdüğü esnada polisi görüp kaçmaya başladı. Şüpheliler çaldıkları korkulukları yere atıp kaçmaya devam etti. Okul duvarından atlamaya çalıştıkları sırada Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.