Okuldan çıkan öğrenci tramvay altında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okuldan çıkan 17 yaşındaki öğrenciye yolun karşısına geçtiği esnada tramvay çarptı. Tramvay altında kalan genç ağır yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkan 17 yaşındaki Ekin Sıla Öktem yolun karşısına geçtiği sırada tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan öğrenciyi gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tramvay altında kalan 17 yaşındaki genci çıkarmak için çalışma başlattı. Ağır yaralı olarak tramvay altından çıkartılan genç hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ