- Okuldaki 200 bin liralık hırsızlık kamerada

İmam Hatip lisesinden 200 bin TL değerinde malzeme çalan şüpheliler yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İmam Hatip Lisesi'nin 200 bin TL değerindeki malzemeleri çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi Anadolu İmam Hatip Lisesinden yaklaşık olarak 200 bin TL değerinde malzemenin çalınması sonucu meydana gelen kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Kamera ve saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren şahısların H. G. ve Y.Y. isimli şahıslar olduğunu tespit edildi.

H.G ve Y.Y isimli şahısların yakalaması yapılarak, okuldan çalınan malzemeler ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okuldaki hırsızlık anı ise saniye saniye görüntülendi.