Okulda mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Antakya ilçesinde bir okulda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek, kontrollerden sonra doğaya bırakıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir okulda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bir köpek, okul binasında mahsur kaldı. Binada mahsur kalan köpeğin havlamalarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan köpek kurtarıldı. Kurtarılan köpek, kontrollerden sonra doğaya bırakıldı. - HATAY