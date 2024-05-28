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Okulda eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir çocuğun eli demir korkuluğa saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, hastaneye sevk edildi.

Okulda eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde eline demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Kasımıye İlköğretim Okulu bahçesinde kız çocuğunun eli korkuluğa saplandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleri eşliğinde spiral ile şiş parçasını keserek çocuğu kurtardılar. Yaralı çocuk daha sonra ambulans ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Artuklu Mardin Çocuk Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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