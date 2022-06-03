Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler

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Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangın sonrasında öğrenciler, alevlere müdahale eden kahraman itfaiyecilere sarılarak teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün karşı tarafında bulunan Cumhuriyet İlkokulunda yangın çıktı. Bir sınıfta yer alan klima, elektrik tesisatından dolayı alev alarak yanmaya başladı. Meydana gelen yangın esnasında sınıfta kimsenin bulunmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Korku ve paniğin yaşandığı olayda, ilkokul öğrencileri okulun bahçesindeki güvenli alana götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri minik öğrenciler tarafından alkışlandı. Bazı öğrenciler, itfaiye erlerine sarılarak teşekkür etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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