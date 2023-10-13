Samsun'da okulda annesini öldürüp, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaralayan 18 yaşındaki genç yargılandığı mahkemece 26 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı, babası ise beraat etti.

Okulda annesini öldüren gence 26 yıl 11 ay hapis

SAMSUN - Samsun'da okulda annesini öldürüp, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaralayan 18 yaşındaki genç yargılandığı mahkemece 26 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı, babası ise beraat etti.

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu'nda 5 Ocak'ta meydana gelen olayda, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.'de olan Zerrin Büyük(50), 2 çocuğunu görmek için okullarına gitti. Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük'ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasından tabancayla vurdu. Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.'yi de kafasından ve sağ göğsünden vuran A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Annesi ve annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi tabancayla vuran A.A.Ö. ise polis tarafından evinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Nisan ayında 18 yaşına giren A A.Ö. çocuk cezaevinden Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

A.A.Ö. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, 'annesini öldürmek' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 81/1, 31/3. maddesi gereği 18 yıldan 24 yıla, Bilgin İ.'yi de 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 39 yıla kadar hapis cezası istendi.

Baba hakkında da dava açıldı. Baba Ali Ö. hakkında da 'olayı azmettirmek' suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı bir dava açıldı. Ancak bu davanın, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan A.A.Ö.'nün davasıyla birleştirilmesine karar verildi. A.A.Ö. ve baba Ali Ö. bugün hakim karşına çıktı. Davanın son duruşmasında, A.A.Ö. pişman olduğunu söyledi. Baba Ali Ö. de oğlunu kendisinin azmettirmediğini belirtti. Mahkeme A.A.Ö.'yü 'annesini öldürmek' suçundan 19 yıl 2 ay hapis, annesinin arkadaşını 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 9 ay olmak üzere toplam 26 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 'silah' suçundan verilen 1 yıl hapis ve 600 lira para cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek ertelendi.

A.A.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar verildi, babası Ali Ö. ise beraat etti.