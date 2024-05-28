Üye Girişi
Haberler

Alanya'da okula gitmek için evden çıkan liseli gençten haber alınamıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Arnavut asıllı Türk vatandaşı Nderim Toska (16), okula gitmek için evden çıktıktan sonra kayboldu. Toska'nın ailesi, oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. Kayıp gencin yakınları, Nderim'in okula gitmediğini ve cep telefonunu bile almadığını belirtti. Endişeli aile, liseli genci görenlerin veya yerini bilenlerin polise bildirmesini istedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde okula gitmek için evden çıkan Arnavut asıllı liseli gençten haber alınamıyor. Gencin ailesi, oğullarını görenlerin ve yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istedi.

Edinilen bilgiye göre, Hacet Mahallesi'nde yaşayan Arnavut asıllı Türk vatandaşı Nderim Toska (16), bu sabah okula gitmek için evden çıktı. Gencin okuduğu Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'ne bugün hiç gitmediğini öğrenen Toska'nın ailesi, oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. Kayıp gencin yakınları, "Okuldan eve, evden okula giden, okula giderken yanına cep telefonunu bile almayan Nderim için endişeliyiz. Sabah evden çıktığında üzerinde okul forması vardı. Siyah pantolon ve beyaz armalı tişörtle evden ayrılan Nderim kıvırcık saçlı" dedi.

Oğullarından haber alamayan aile, liseli genci görenlerin veya yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya 3.Sayfa Haberler

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

 Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Bakmadan Geçme

28 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! #128220 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #128680 28 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ferdi gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ankara'da yağmur saat kaça kadar sürecek? Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan ceset kimin, neden öldürüldü? Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? 2023-24 sezonunda GS kaçıncı şampiyonluğunu yaşadı?
Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
title