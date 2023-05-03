Okula gitmek için bekleyen 3 öğrenci servis aracının altında kaldı... O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'de kendilerini okula götürecek servisi bekleyen ilkokul öğrencileri arasında, servis geldiği anda itişme yaşanınca yere düşen 3 öğrenci kısa süreliğine lastiğin altında kaldı. Ayaklarından yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Başiskele ilçesi Paşadağ Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmek için servis bekleyen ilkokul öğrencileri servis geldiği esnada itişme yaşadı. O sırada M.B. idaresindeki servisin ön sağ lastiğinin altına 3 minik öğrenci düştü. Servis şoförü, durumu fark edince aracı durdurdu. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler E.Y., Y.S. ve Y.B., hastanelere götürüldü. Ağır yaralanan olmadığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, o anlar saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde servisin yaklaştığı anda öğrenciler arasında yığılma olduğu ve düşen öğrencilerin sağ lastiğin altında kaldığı görüldü. Düşüp yaralanan öğrencilerden birinin, orada bulunan annesi tarafından kucaklanarak alınıp götürüldüğü de görüntülere yansıdı.

"Her gün aynı sahne oluyor, bu sefer kazayla sonuçlandı"

Kazayı gören ve o anları anlatan Fuat Teke, "Otobüs tam yanaşıyordu. Çocuklar birbirlerini ittiler. İtince ayakları lastiğin altında kaldı. Her gün aynı sahne oluyor. Bu sefer kazayla sonuçlandı. 3 tane çocuğun ayakları biraz yara aldı ama büyük ihtimal kırık yoktur diye tahmin ediyorum" dedi.