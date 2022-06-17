Okula giren hırsız, müdürün odasında yakalandı Gaziantep'te okula giren bir hırsız bekçiler tarafından müdürün odasında suçüstü yakalandı. Gaziantep'te okula giren bir hırsız bekçiler tarafından müdürün odasında suçüstü yakalandı. Hırsızlık olayı Gaziantep'in Kepenek Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Okulun balkon kapısının kırık olduğunu fark eden çarşı ve mahalle bekçileri okul müdürüyle irtibata geçti. Okulu kontrol eden bekçiler hırsızı müdürün odasında suçüstü yakaladı. Alarm sisteminin kırıldığını tespit eden ekipler İ.B. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlattı. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Okula giren hırsız, müdürün odasında yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.