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Okula giren hırsız, müdürün odasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Okula giren hırsız, müdürün odasında yakalandı

Gaziantep'te okula giren bir hırsız bekçiler tarafından müdürün odasında suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te okula giren bir hırsız bekçiler tarafından müdürün odasında suçüstü yakalandı.

Hırsızlık olayı Gaziantep'in Kepenek Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Okulun balkon kapısının kırık olduğunu fark eden çarşı ve mahalle bekçileri okul müdürüyle irtibata geçti. Okulu kontrol eden bekçiler hırsızı müdürün odasında suçüstü yakaladı.

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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