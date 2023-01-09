Okula giderken motosikletiyle kaza yapan çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da okula giderken motosikletin devrilmesi sonucu başka bir aracın çarptığı lise öğrencisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Kadıköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi Kaan Ege Apaydın (16) idaresindeki 48 HP 907 plakalı motosikletiyle evinden okula giderken motosikletin kayması sonucu düştü. Bu sırada Gürkan Ramazan O. adlı yaya kaza yapan lise öğrencisine yardım etmek istedi. Bu sırada Yusuf S. idaresindeki 55 SF 843 plakalı hafif ticari araç yavaşlayınca arkadan gelen Serpil K. idaresindeki 55 BDJ 49 plakalı araç, 55 SF 843 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 SF 843 plakalı araç da, Kaan Ege Apaydın ve yaya Gürkan Ramazan O.'ya çarptı. Kazada yaralanan liseli genç ile yaya ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Liseli Kaan Ege Apaydın'ın kalbi durdu. Duran kalbi çalıştırılan ve ameliyata alınan çocuk yapılan müdahalelere rağmen haşatını kaybetti.

Kazada ölen lise öğrencisinin Samsun'da büyük bir marketin sahibinin oğlu olduğu ve 15 gün sonra da babasıyla umreye gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Kaan Ege Apaydın'ın ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşına boğdu. - SAMSUN