Okul yolunda faciadan böyle dönüldü...Bayan sürücü ve 2 çocuğu yaralandı

Bursa'da çocuklarını okula götürürken yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ağaçları devirip yan yattı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, kazanın etkisiyle yaralanan iki çocuk ve sürücü anne hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kükürtlü Caddesi üzerinden kadın sürücünün idaresindeki otomobil Çelikpalas istikametine doğru seyir halindeyken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol üzerindeki ağaçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağaçları köklerinden söken otomobil yan yatarak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan iki çocuk ve anne itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen ambulansla ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kadın sürücünün ilkokulda okuyan çocuklarını okula bırakmak için direksiyon başına geçtiği öğrenildi. - BURSA